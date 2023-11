Periodista no dio pie con bola en la rueda de prensa y preguntó por algo que no había pasado

Periodista no dio pie con bola durante la rueda de prensa

Un periodista se hizo viral en redes sociales porque durante una rueda de prensa porque no dio pie con bola con las preguntas al entrenador en cuestión e incluso le cuestionó por algo que ni siquiera había pasado.

Vea acá: “Se olvida que es jugador de selección”: Vélez no se la rebajó a Montero por el grosero gesto que tuvo con el árbitro

Afortunadamente, no sucedió en el fútbol colombiano, sino que se dio bajo el marco de un partido de la liga de México, más específicamente, en el juego entre Pachuca vs Monterrey que terminó ganando el conjunto visitante.

El comunicador Sergio Alfonso Venegas fue el protagonista del curioso momento, pues cuando le tocó a él hacer la pregunta final, cuestionó al entrenador de Monterrey acerca de cómo se sentía tras haber empatado el compromiso.

Esto causó confusión en el entrenador, quien por momentos parecía que no sabía qué responder, pues se quedó atónito y sin entender por qué le preguntaban eso, pues había ganado y conseguido los 3 puntos.

Parece que el periodista no vio el partido, sino revisó el resultado por una aplicación en el celular, hecho que lo llevó a su error. No obstante, el entrenador no tuvo problema en corregirle:

“Bueno, yo te informo, no importa. Ganamos 2 a 0″, concluyó el entrenador:

**Ver a partir del minuto 5:00**