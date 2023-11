Hinchas del Once Caldas se ilusionaron con la noticia de Osorio, pero otros “no se quieren ir a la B”

Once Caldas - Juan Carlos Osorio

Once Caldas está atravesando una situación deportiva compleja y las decisiones que ha tomado la dirigencia tampoco han ayudado mucho. De hecho, tras la salida de Pedro Sarmiento, asumió el ‘Arriero’ Herrera, pero ya se confirmó que no seguirá para 2024, así que algunos hinchas se ilusionaron con la llegada de un referente como Juan Carlos Osorio.

Resulta que el experimentado estratega llegó a un acuerdo con Zamalek y no seguirá dirigiendo en Egipto. El estratega colombiano abandonará el equipo tras 22 partidos en los que tuvo un balance del 62% producto de 12 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Esto implica que actualmente cualquier club podría negociar directamente con Juan Carlos para que asuma como timonel en el proyecto de cara a la temporada 2024. Osorio ya sabe lo que es dirigir el Once Caldas y además supo ser campeón con el equipo en el Torneo Finalización del 2010.

Sin embargo, el entrenador que llegue al Once Caldas para el próximo año tendrá muy poca margen de error, pues el equipo está peleando por no descender y también tiene la presión que hace muchos torneos no se clasifica a los cuadrangulares semifinales.

Por tal razón, hay quienes creen que Juan Carlos Osorio es el candidato ideal para asumir el banquillo del Once Caldas, mientras que otros esperan que no llegue por varias razones:

- “Por qué no se lidera una campaña para que lo traigan .. usted tiene las voz del hincha”.

- “Tiene ganas de irse a la B...”

- “Pero es preocupante qué se ha vuelto muy inestable”

- “Uy no hermano como dice eso otra vez a lo mismo esperar 2 años a qué los ponga a jugar como el quiere”

- “Un técnico que por ego y pretensiones económicas deja tirados los equipos en momentos importantes, si ese es mi JCO Abandono al OC días antes de disputar una final”.