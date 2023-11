A Once Caldas le salió ‘el tiro por la culata’: por molestar a Boca Juniors, sus hinchas dijeron que dan lástima

Boca Juniors - Once Caldas

Boca Juniors perdió la final de la Copa Libertadores 2023 a manos de Fluminense y nuevamente quedó subcampeón del torneo (ya le había pasado recientemente en 2018 vs River Plate y en 2012 vs Corinthians). Ante esto, el mismo Once Caldas quiso montársela, pero sus propios hinchas ‘estallaron’ y les pidieron seriedad.

La derrota del cuadro ‘Xeneixe’ parece no ser ajena casi para ningún equipo en el continente, en especial para Once Caldas, que después de ganarle la final del mismo torneo en 2004, parece que quedó con una rivalidad marcada. Por tal motivo, parece que estaban súper pendientes de lo que pasará en este juego entre brasileños y argentinos.

Ante la victoria del Fluminense, los del Once Caldas no pudieron evitar mostrar su alegría y a través de un mensaje en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) así lo hicieron saber, pues escribieron: “Boca decime que se siente...” e incluso etiquetaron al equipo argentino.

Esto desató toda la furia de los hinchas del ‘blanco blanco’, pues no podían creer que a pesar de la crisis deportiva e institucional que están atravesando, se pusieran a hacer este tipo de comentarios:

- “A ver, Once Caldas… dejen los chistes para cuando vuelvan a hacer una temporada mediante decente”.

- “No se clasifica hace 5 años y se burlan de un equipo que juega finales?”

- “Diganos que se siente armar un equipo digno y jugar finales, Larguese Tulio Mario Castrillón de Manizales”

- “Pelando descenso para el 2024 y te atreves a tanto”

- “Dan lástima ustedes, la verdad. Guárdense más bien y recen el otro año”.

Boca decime que se siente...🎶@BocaJrsOficial — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@OnceCaldas_Co) November 4, 2023

