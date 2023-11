Egan Bernal ‘no cree en nadie’ y se puso importante objetivo en 2024 para “estar totalmente feliz”

A pesar de ser tan joven, Egan Bernal es uno de los mejores ciclistas en toda la historia de Colombia y sus títulos del Giro de Italia y el Tour de Francia así lo ratifican. Aunque después del fatídico accidente que por poco le cobra la vida en enero de 2022, no ha podido volver a mostrar el mismo nivel que tenía antes, pero dejó claro que la temporada 2024 todo será diferente y peleará por una grande.

Vea acá: Andrea Guerrero habló por muchos y calificó de “vergüenza” lo que pasó al final de Cúcuta Millonarios

La campaña 2023 para Egan fue de adaptación nuevamente a la competencia de alto rendimiento y un nuevo rol con sus compañeros en el Team Ineos, ya no como el líder del equipo, sino como un gregario que trabaja con la función específica de ayudarle al capo.

Sin embargo, el pedalista oriundo de Zipaquirá no quiere seguir siendo uno más en el equipo, sino que desea volver a pelear de ‘tú a tú', los títulos más importantes del ciclismo, hecho que no va a dejar para después, sino que desde la próxima gran carrera lo va a intentar.

Le puede interesar: Uribe le dejó su ‘mensajito’ a Luis Díaz por el secuestro de su padre, pero le llovieron un montón de críticas

El importante objetivo que se trazó Egan Bernal para 2024:

Egan Bernal (EFE)

Durante una entrevista, Egan dejó claro que quiere meterse en el selecto grupo de ciclistas que han ganado las tres Grandes Vueltas, así que buscará coronar la Vuelta a España:

“Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta y solo me falta ganar una grande como La Vuelta... Entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”.

De igual manera, el colombiano reconoció a los ciclistas más fuertes del mundo, pero dejó claro que no le afana porque se considera del mismo nivel:

“Rivales como Evenepoel y Vingegaard quieren ganar todas las carreras, llegan en buena forma para ganar y para eso hay que trabajar fuerte y duro. No creo que tengan nada, que yo no tenga y al revés. Sería bonito comparar mi nivel con el de ellos en una situación normal”, concluyó Bernal.