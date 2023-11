¿Lo odia? Vélez explicó su verdadera relación con James “Eso es lo que muchos no entienden”

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas colombianos con mayor reconocimiento y muchos años de experiencia en los medios de comunicación. No obstante, hay un jugador con quien las personas han notado que parece no tener una buena relación y ese es James Rodríguez.

En muchas oportunidades, Vélez ha atacado contundentemente al actual futbolista de São Paulo por las diversas decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera.

Todo esto ha llevado a que las personas se cuestionen si es que realmente los comentarios de Vélez tienen fundamento sólido o simplemente no se aguanta a James, hecho que el mismo periodista respondió de manera contundente:

“¡Excelente título! ¡Es así! No odio a quienes cuestiono y critico, como tampoco los amo cuando los elogio. Es simple… Cuando no hay argumentos para defenderse de una crítica, se busca desvalorizarla con el mal uso de los sentimientos. Todos los que juegan al fútbol, incluido James, tienen muchas cosas buenas y otras que no lo son tanto. La diferencia la marco porque hablo de ambas cosas mientras muchos confunden ocultando defectos o bondades según el personaje. Seguramente eso es lo que muchos no entienden y se dejan llevar por los sentimientos y solo les gusta escuchar a los que están en sintonía con lo que ellos sienten. Pero eso no tiene nada que ver con la balanza que siempre tendrá dos platos y es la única verdad. Odio seguro si sienten los que quieren acaban con el país y su gente trabajadora y de bien vía decisiones arbitrarias, injustas, ilegales y lesivas”, escribió Vélez, citando una entrevista que le realizaron en la Revista Semana:

