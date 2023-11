Exlíder del Tour de Francia se deshizo en elogios con René Higuita por su documental

A René Higuita, el legendario exarquero colombiano que decidió contar su historia en el documental “Higuita: el camino del escorpión”, que se estrenó en Netflix le están lloviendo elogios desde todo lado, hasta desde el ciclismo en donde cautivó a Víctor Hugo Peña que en su momento fue líder de un Tour de Francia.

El exciclista, primer colombiano en vestir la camiseta amarilla como líder de la carrera más prestigiosa del mundo, fue el encargado de enviar un mensaje de admiración al exguardameta.

A través de su cuenta en la red social X, Peña le dejó un mensaje cargado de admiración a René en el que manifiesta que el deporte necesita más personas como él.

“Mientras fui activo en el deporte, entendí que yo era algo así como el guardián de mi deporte y debía dar el respeto a los que me precedieron. Hoy vi el documental de @higuitarene y sigo siendo un convencido que necesitamos más ídolos y genios como Ud maestro”, escribió el exciclista y ahora comentarista de televisión.

La opinión distorsionada de los colombianos sobre René Higuita

Higuita reflexionó sobre la imagen distorsionada que algunos colombianos pueden tener de él. Señala que la verdad a veces se confunde con la opinión de la mayoría y que ha enfrentado juicios y críticas, siendo etiquetado incluso como guerrillero, narcotraficante y paramilitar. Destaca la dificultad de ser una figura pública y cómo la gente a menudo construye su propia narrativa sobre su vida.

“A mí me han puteado, me han dicho guerrillero, narcotraficante y hasta paramilitar… y entonces al final yo digo: ‘Bueno, defínanse a ver qué es lo que soy’. Mire que, por ejemplo, yo siempre he ido a misa y nunca han dicho que soy el Papa (risas)”, destaca una de sus respuestas en la entrevista.