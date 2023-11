Una seria petición le llegó a la selección Colombia ante la pesadilla que vive Luis Díaz por el secuestro de su padre

Luis Díaz atraviesa quizá uno de los momentos más difíciles en su vida y es la incertidumbre ante el secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz, a manos del grupo al margen de la ley, ELN. Ante esto, surgió una seria complicada petición a la selección Colombia.

Muchos colombianos están indignados con el secuestro del padre de ‘Lucho’ y no es para menos, por lo cual, decidieron hacerle una importante petición a la ‘Tricolor’ y es que no jueguen más partidos hasta que no liberen a Don Luis Manuel.

No obstante, y aunque la mayoría parece determinada en exigir esta petición, es complicado que se pueda lograr, pues eso no depende solamente de futbolistas o incluso de la federación colombiana de fútbol, sino que en general del ente de la CONMEBOL e incluso de la FIFA.

De todas maneras, a continuación le presentamos algunos comentarios:

- “La selección Colombia de fútbol no debe jugar hasta que los secuestradores no suelten al padre de Luis Díaz”.

- “¡Qué la selección Colombia no juegue hasta que no sea liberado el papá de Luis Díaz!!!”

- “La selección Colombia debería negarse a jugar hasta que liberen al padre de Luis Díaz”.

- “Colombia no merece a Luis Díaz. Ojalá él no vuelva a jugar con la Selección. Yo aplaudiría esa decisión. Y le pido a los jugadores de la selección Colombia que no jueguen contra Brasil mientras Luis Manuel Díaz siga secuestrado”.

- “No sé debería estar hablando de partidos de la selección Colombia hasta que No liberen al padre de Luis Díaz, No entiendo por qué hablan de fútbol a esas alturas cuando se tiene UN SECUESTRO de una de las figuras de la selección”

