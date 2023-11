¿Problemas en el paraíso? Carlos Fernando Galán reveló que tiene un problema con sus hijos por culpa del fútbol

Carlos Fernando Galán fue elegido por los ciudadanos como el próximo Alcalde de la ciudad de Bogotá y pese a que se ha mostrado muy contento por su victoria, hay un aspecto que no lo tiene tan contento y tiene que ver con su relación familiar que parece afectarse un poco por culpa del fútbol.

En la mañana de este miércoles 1 de noviembre, Carlos Fernando concedió una entrevista al programa ‘Primer Toque’ de Win Sports en el que habló de varios aspectos relacionados con el deporte y los proyectos que tiene para su alcaldía.

No obstante, una de las preguntas que más llamó la atención fue relacionada con los motivos que lo llevaron a convertirse en hincha de Independiente Santa Fe, siendo su padre, Luis Carlos, aficionado de Millonarios:

“Mi papá era hincha de Millonarios porque no hay nadie perfecto. Mi abuelo materno era fanático obsesivo de Santa Fe, pero él metió a mi mamá en el fútbol, la llevaba al estadio el Campín y ella se volvió fanática de Santa Fe y no sé por qué a mí me gustó Santa Fe. Yo le decía a mi papá ‘cómo puede ser hincha de un equipo azul’”, dijo entre risas Carlos Fernando.

El político continuó hablando acerca del legado de Santa Fe en su familia y confesó que pese a convencer a sus hermanos de ser hinchas del ‘Cardenal’, no lo ha logrado con sus hijos.

“Siento que influí en mis hermanos, porque ellos no eran muy hinchas de nadie, pero a los dos les gusta Santa Fe, logré transmitirles eso. Tengo un problema es con mis hijos, porque les gusta el Junior, bueno a Julieta, porque el otro todavía no ha definido, está ahí en el proceso. Espero que el color de la chaqueta lo ayude a moverlo del lado correcto”, concluyó su intervención el Alcalde electo de Bogotá.

