Hinchas de Santa Fe celebraron la victoria de Galán como un título y ya le tienen una petición

Este domingo 29 de octubre, se desarrolló la jornada de elecciones regionales en todo el territorio nacional, para elegir a los alcaldes, gobernadores y otras autoridades locales.

Carlos Fernando Galán logró un 49% en las elecciones, lo que lo hizo alcalde sin necesidad de la segunda vuelta. Hinchas de Santa Fe celebraron su victoria, además aprovecharon para hacerle varias peticiones.

Hinchas de Santa Fe piden a Galán sacar a Méndez

Las reacciones de los hinchas no decepcionaron y relacionaron a Carlos Fernando Galán con el equipo ‘escarlata’. Muchos ya le piden varios fichajes de grandes figuras de talla mundial:

Cómo así que Galán va a traer a mbappe,vinicius y de Bruyne a Santa fe😶😶‍🌫️ — David (nicole's versión) (@David_In_Mat) October 29, 2023

Otros hinchas aseguran que con la victoria del Galán el equipo capitalino puede recuperarse de su mala racha, incluso le piden al nuevo alcalde de la capital encarcelar a Eduardo Méndez.

Solo espero que Galán meta preso a Eduardo Mendez. — DMP (@Team_Santafe) October 29, 2023

Leandro quiere ser el remplazo de Méndez

El arquero, siempre ha demostrado y sostenido que quiere ser líder, por eso su campaña al Concejo de Bogotá, además de que sueña con en algún momento ser presidente del club al que le dedicó varios años de trabajo.

“Yo quisiera tener la posibilidad de ser presidente. Cuando uno ama algo quiere ayudarlo y me gustaría. Tengo buena relación con la familia de Santa Fe, pero obviamente donde pueda portar, aportó. Me he preparado en la vida. Siento que soy un líder, lo demostré y eso es lo que uno puede exponer a la gente desde cualquier escenario. Por ahora me interesa llegar al concejo de Bogotá”.