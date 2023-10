Unzué detalló el papel de Nairo en el Movistar y no es lo que muchos pensaban

El anuncio del regreso de Nairo Quintana al Movistar Team ha resonado en el mundo del ciclismo, marcando su retorno a lo que él mismo llama “casa”.

El gerente general del equipo ibérico, Eusebio Unzué, elogió al ciclista colombiano y delineó claramente su papel en la escuadra para la temporada 2024.

En una entrevista con El País, Unzué destacó la importancia de tener a Nairo Quintana de vuelta, describiéndolo como un “gran refuerzo” para el equipo. A sus 33 años y manteniendo una forma física notable, Quintana será un activo valioso en las competiciones venideras.

Unzué deja claro que Nairo llega como un gregario de Mas

El gerente del Movistar Team reveló que el papel principal de Quintana será el de gregario de Enric Mas, el líder del equipo para las grandes vueltas del próximo año. No obstante, Unzué subrayó que Nairo tendrá la oportunidad de liderar en otras competiciones, evidenciando la versatilidad y capacidad ganadora del ciclista colombiano.

“Trabajará para nuestro líder, Mas, en las grandes vueltas, pero tendrá la oportunidad de demostrar que sigue siendo un ganador en otras carreras”, afirmó Unzué, dejando en claro que el regreso de Quintana no solo fortalece al Movistar en las competiciones principales, sino que también aporta un elemento competitivo valioso en diversas situaciones de carrera.

“Con una mirada más egoísta, he de decir que Nairo es un gran refuerzo. Tiene solo 33 años y está en forma, me consta, porque no ha parado de entrenarse en Andorra, donde reside con toda su familia, donde tiene escolarizados a sus hijos y donde mantiene una gran relación con Enric Mas, el líder del equipo”, puntualizó.

Así, claro fue Eusebio Unzué sobre el papel que tendrá Nairo Quintana al que se podrá ver de protagonista en carreras secundarias, pero en las grandes vueltas tendrá que trabajar para Enric Mas.