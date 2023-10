“Con él no tuve un roce”, Bodhert salió a hablar del tema Wilson Morelo

Hubert Bodhert, exentrenador de Santa Fe, abordó las declaraciones polémicas de Wilson Morelo, actual delantero de Águilas Doradas.

Tras la contundente derrota de Santa Fe por 5-0 frente a Águilas Doradas, Morelo dedicó su gol al extécnico ‘cardenal’, generando controversia, algo que reconoció el mismo jugador en una reciente entrevista con el medio As en donde refirió: “Mi gol -en el 5-0 en El Campín- fue para el señor Bodhert”.

Ante esto, otro medio, Gol Caracol, habló con el entrenador que se mostró sorprendido y manifestó que ni cuenta se dio.

Bodhert sobre la dedicatoria de gol de Morelo

Al respecto, el entrenador expresó: “Si (Morelo) lo dedicó su gol, pues bien dedicado, está porque yo considero que cualquier jugador que hace un gol debe celebrarlo. Si me lo celebró a mí, no me di cuenta”. Además, el entrenador elogió a Morelo, calificándolo como “un buen muchacho”.

Sobre las posibles ofertas para dirigir otros equipos en el fútbol colombiano, Bodhert comentó: “Nada concreto. Escuchando algunas ‘cositas’ que por ahí se están presentando; lógicamente ya vivimos el duelo de la situación. Enfocándonos en un nuevo proyecto, viendo mucho fútbol que es lo que necesitamos en este momento y básicamente leyendo; hay que leer. Estos momentos para leer porque tenemos el momento y el espacio. Esperar qué pasa”.

En cuanto a los rumores sobre el interés del club Bucaramanga, Bodhert afirmó que no hay nada definitivo y que está evaluando nuevas oportunidades.

Sobre su salida de Santa Fe, Bodhert expresó madurez y tranquilidad: “La salida de Santa Fe se asume con mucha madurez, con mucha tranquilidad y con mucha confianza. Sabemos que desde nuestra parte hicimos y dimos todo; son situaciones en el fútbol y tenía que pasar. Estamos tranquilos y pensando en nuestro próximo proyecto”.

Finalmente, Bodhert abordó su estilo de dirección y desmintió el mito de ser de “mano dura”: “Soy una persona exigente en mi trabajo, la disciplina es fundamental en todo proyecto, pero soy muy bien con mis jugadores, soy flexible en muchas cosas; soy una persona amigable y que me gusta trabajar con alegría, donde los que han trabajado conmigo saben que soy una persona muy jocosa, pero en cuanto al tema del juego soy muy exigente”.