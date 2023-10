“No le metan mentiras a la gente”, Bermúdez evidenció el negocio de Atlético Nacional

Bastante polémica y malestar ha generado en la afición de Atlético Nacional la nueva postura del club de darle prioridad a los juveniles y Jorge ‘El Patroncito’ Bermúdez habló del tema para dejar claro que eso no es ni siquiera un proyecto de juveniles.

Fue en un espacio mediático junto al periodista Steven Arce que el periodista refutó desde su punto de vista cuando conversaban del proyecto puntual.

Bermúdez puso como ejemplo de juveniles al Manchester United de la época de Alex Ferguson que contó con hombres como “Giggs, Scholes, los hermanos Neville, el mismo Beckham, se demoraron 7 años en el club para madurar, para crecer y para ser multicampeón al equipo. Ese sí es el verdadero proyecto de juveniles”, enfatizó como ejemplo.

Vea acá: “No me esperaba ese final”, hombre que pagó para cruzar arroyo desató la burla de todos

Patrón Bermúdez ataca proyecto juvenil de Nacional

Al pasar al plano local, apuntó: “Aquí un juvenil juega 3 partidos y lo venden. Entonces, eso no es proyecto de juveniles, eso es proyecto de venta de jugadores que es una cosa muy distinta. No le metan mentiras a la gente que como Navarro (presidente de Nacional) lo hace con usted, ahí es que yo me enojo”.

Vea acá: Corrió por ir tarde al trabajo y le dieron una golpiza por creer que era un ladrón

Ante esto, Arce le aclaró: “Llevo como tres meses sin hablar con Navarro”, a lo que le contestó, “Pero le lavó bien la cabeza y le vendió ese proyecto de venta de juveniles que no es para que Nacional sea multicampeón y se potencie”.

Ey @jorgebermudezh mis respetos señor!



*Video dedicado a todos esos del canal naranja que hablan de PROYECTO pic.twitter.com/hSq99vEb8P — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) October 25, 2023

La contraparte (Arce) puso de ejemplo los juveniles de Barcelona, ante lo que El Patroncito dijo que allá no venden a los juveniles. “Los equipos de élite no los sacan para venderlos sino para potenciar al primer equipo”, manifestó.

Y en el caso puntual dijo que “En Nacional se sacan los jugadores para vender. El proyecto de Nacional este año fue mandar 15 o 20 pelados jóvenes al campo para ver cuáles dos o tres ligan jugando bien y son vendidos. Ese es el proyecto, no es otro”, sentenció.

Vea acá: Con los crespos hechos: James echó tremendo discurso de remontada, pero lo sacaron de una

Así, Jorge Bermúdez hizo bastante ruido entre los aficionados de Nacional que en buena cuenta se sienten identificados con lo que está pasando en el club actualmente.