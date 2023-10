Vélez ‘se emberracó' con la “gente enferma y dañina” por inventarle indirectas a Caracol

Muchas personas interpretaron que Carlos Antonio Vélez atacó al Gol Caracol cuando dijo que hay una zalamería con James Rodríguez por parte de comunicadores e invitados. No obstante, el mismo periodista tuvo que salir a aclarar porque se le saltó la piedra.

En su espacio matutino de Palabras Mayores, el polémico periodista dejó en claro que es consciente de que sus opiniones generan interacciones y por eso nunca reclama, pero no le gustó ‘ni cinco’ que interpreten las cosas como no son:

“Está bien que quieran con mi nombre ganar clics en la prensa alternativa, en las redes sociales y en la prensa convencional, lo mío marca. Pero de ahí a deformar la verdad, manipular lo que digo y sobre todo llenar artículos con estiercol puro es otra cosa. No suelo reaccionar, pero anoche, lo hice porque la interpretación de lo que dije hace un par de días es de mala leche y propia de gente malintencionada, enferma y dañina, yo respondo por lo que digo y no por lo que algunos dicen que digo”.

En el mensaje que escribió la noche anterior a través de redes sociales aclaraba que su comentario era “para el que le caiga el guante” y por supuesto no en referencia a los periodistas del Gol Caracol, pues los respetaba:

“Ese comentario era para “al que le caiga el guante, que se lo chante” y no directamente para los señores de Caracol, consolidados, profesionales a quienes respeto y sé que después de estar 30 años seguidos solos transmitiendo juegos de la Selección en eliminatorias crearon una costumbre auditiva y visual”.

Finalmente, Vélez dejó claro que en RCN tienen una visión diferente y quieren competir hasta el final:

“Nosotros apenas estamos presentando una propuesta y vamos punto a punto. Lo que tenemos en RCN, poco o mucho, no lo teníamos porque no participamos de esa torta. Le pido a quienes usan mi nombre para marcar en sus cuentas que lo hagan con cosas serias y ciertas como debe ser y no creando escenarios falsos . ¡Gracias!”.