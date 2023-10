Carlos A. Vélez ‘explotó’ por lo que hicieron en Gol Caracol con James

Carlos Antonio Vélez no se puso con titubeos y se fue de frente contra lo sucedido en la transmisión del Gol Caracol con James Rodríguez en donde Javier Hernández Bonnet y Gustavo Alfaro lucieron más como aficionados que como comentarista en el partido de la Selección Colombia contra Uruguay.

La manzana de la discordia se dio con la sustitución del centrocampista en el encuentro de la tercera fecha de la Eliminatoria Suramericana rumbo al Mundial 2026 que terminó igualado a dos goles en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En el minuto 80, cuando James Rodríguez se fue reemplazado por Jorge Carrascal, los comentaristas de Caracol manifestaron ponerse de pie en la cabina para repartir aplausos, situación que no le pareció muy acorde a Vélez.

Carlos Antonio Vélez cargó contra transmisión del Gol Caracol

Fue este jueves 10 de octubre, una semana después de lo sucedido, que el analista se refirió al tema en su espacio, Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol en la emisora Antena 2.

Allí comenzó diciendo que “Tengo mi propio concepto. No me interesa lo que digan. Nunca me preocupó y ya, pues, a esta altura de la vida no me voy a preocupar. No vivo de los likes, no vivo del me gusta, no vivo de que aplaudan. Me interesa un sieso. Yo trabajo, me preparo, estudio, cumplo con mis obligaciones y no tengo que opinar lo que opina la mayoría. No siempre lo que opina la mayoría tiene razón”.

A lo que añadió: “Cada vez que ustedes escuchen de mí un argumento, lo voy a sustentar”.

Y posteriormente se fue de frente con la competencia al manifestar: “Tengo sensación de zalamería en el medio, particularmente con James. Si alguien le debe algo a James, pues págueselo, pero, hombre, pararse dizque a aplaudir, eso es una venta de humo. Eso es populachero, eso es tribunero. Que lo haga el hincha, pero eso no puede hacerlo un supuesto comunicador o un invitado a comunicador”, sentenció.

Así, certero, como casi siempre, Carlos Antonio Vélez se fue de frente contra la transmisión del Gol Caracol y puntualmente contra Javier Hernández Bonnet junto con Gustavo Alfaro por salirse de la faceta de comentaristas y posar como hinchas ante James Rodríguez.