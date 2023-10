¿Desesperado en Junior? Carlos Bacca ‘le coqueteó' al América de Lucas González y hasta a Millonarios

Mientras el Junior de Barranquilla está en la casilla 12 y sufriendo para meterse a los cuadrangulares semifinales, el América de Cali es tercero e incluso tiene medio pie en la siguiente ronda gracias a sus 30 unidades. Tras del hecho, un ídolo ‘tiburón’, como lo es Carlos Bacca, dejó ver que se enamoró del equipo de Lucas González.

“El fútbol del América es un fútbol a lo europeo”:

Carlos Bacca concedió una entrevista en la que habló acerca de varias etapas de su carrera, también de su paso por la selección Colombia e incluso sobre el mejor equipo de la liga. En este último punto puede que haya causado controversia entre los hinchas del Junior.

Aunque el histórico delantero sí mencionó a su equipo, fue mucho más profundo al momento de hablar del América de Lucas González e incluso del Millonarios de Alberto Gamero:

“A mí me gusta como juega el Junior de Arturo Reyes, porque queremos proponer, pero me gusta mucho el fútbol del América, valiente, a lo europeo, defienden con 3 o 4, tener siempre la pelota, querer hacerle daño al rival, mentalidad de que si te hacen dos goles, hacer dos o cuatro, yo creo que ahí está lo fundamental, me gusta mucho ese América”, aseguró el delantero, pero sin olvidarse del vigente campeón del fútbol colombiano:

“Me gusta por momentos Millonarios, no tanto este semestre, sino el pasado, pero si te das cuenta, cambian solamente 2 o 3 jugadores, dejan la misma base de jugadores y entrenador”, concluyó Carlos Bacca.

