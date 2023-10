“Me cobran por el penal ante Inglaterra” Bacca se desahogó y le dijo sus verdades a los hinchas que lo critican

Carlos Bacca es uno de los delanteros más recordados que han pasado por la Selección Colombia para bien o para mal y una de sus acciones más recordadas está relacionada con el partido del Mundial Rusia 2018, es el penal que falló.

El delantero rompió el silencio y habló de las consecuencias que trajo a su carrera y a su parte emocional los comentarios de los hinchas que se molestaron tras el penal fallido; su mensaje fue de contundente rechazo hacia algunos hinchas colombianos.

“Se quedan con esas cosas negativas”

En una entrevista con Steven Arce de ASColombia, y fue bastante abierto sobre su experiencia en el Mundial, “No es fácil jugar Mundial, hubo una generación que fue a dos mundiales seguidos y nos exigían el título, pareciera que es fácil”.

Frente al penalti fallido, reveló que la actitud de algunos hinchas es muy agresiva ante los jugadores, “En algunas canchas no te valoran, porque fuiste el que botó el penal. Se quedan con esas cosas negativas. Acá se quedan con las groserías, nadie te recuerda porque estuviste en Europa. Pero yo me quedo con satisfacción de mi familia y de la gente que me quiere”.

Al final, Bacca sigue enfocado en su carrera y su actual equipo Junior de Barranquilla, “Yo me quedo con la satisfacción es de los clubes en los que he marcado, y con el reconocimiento de los hinchas y los directivos, siento el cariño de la gente”

Los próximos partidos de Colombia

La acción se reanudará en noviembre, cerrando así los juegos programados para el año 2023. Colombia afrontará su primer encuentro el 16 de noviembre contra Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Luego, el 21 de noviembre, se medirá contra Paraguay, esta vez como visitante.

El calendario de las Eliminatorias se retomará el 5 de septiembre de 2024, con Colombia enfrentando a Perú, y el 10 de septiembre, Colombia jugará contra Argentina en Barranquilla.