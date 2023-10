Mientras en la Selección goza, James se encontró con inesperado panorama en Sao Paulo

James Rodríguez RIO DE JANEIRO, BRAZIL - Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2023 (Photo by Wagner Meier/Getty Images) (Wagner Meier/Getty Images)

James Rodríguez no tiene un tan ameno retorno a Brasil, tras sus compromisos con la Selección Colombia, ya que el presente de su equipo, Sao Paulo, no es nada alentador e incluso ya se comienzan a sentir cerca de la zona de descenso. Algo impensado cuando llegó al club pensando en brillar a nivel continental.

El conjunto donde actúa el colombiano sufrió una derrota contundente ante Goiás, complicando su situación en el Brasileirao y que lo acerca peligrosamente a la zona de descenso.

Los dirigidos por Dorival Júnior, no lograron romper la racha negativa de victorias fuera de casa en el Brasileirao, cayendo 2-0 ante Goiás que se impuso con anotaciones de Hugo y Everton Morelli en la noche de este miércoles 8 de octubre.

El equipo paulista se encuentra a solo cinco puntos de la zona de descenso en donde Santos tiene 30 unidades y tiene un partido menos que Sao Paulo.

Con 35 puntos, São Paulo afronta una situación delicada en la recta final de la temporada. Aunque ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores del próximo año, evitar el descenso se ha convertido en una tarea prioritaria para el equipo, considerando los proyectos a futuro.

Dorival Júnior mostró toda su frustración

El entrenador expresó su malestar en la rueda de prensa posterior al partido, reconociendo la falta de resultados fuera de casa y la necesidad de mejorar. A pesar de tener el cupo asegurado en la Copa Libertadores, el técnico brasileño destacó la preocupación generada por los resultados negativos y la necesidad de traducir las oportunidades en goles.

“Tenemos que ser conscientes de que el campeonato no ha terminado. Esto te molesta. No hemos logrado resultados fuera de nuestro campo y eso no es saludable para un equipo como el nuestro, especialmente por la forma en que logramos trabajar el balón por encima del rival”, sentenció Dorival Júnior.

El próximo desafío para Sao Paulo y James Rodríguez será el enfrentamiento contra Gremio el sábado 21 de octubre en el Morumbí. Este partido se convierte en una obligación de ganar para el equipo, que busca alejarse del peligro del descenso y recuperar la confianza en la recta final del campeonato.