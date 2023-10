“Aún no llega lo peor”: Carlos Antonio Vélez politizó hasta el Eclipse solar del sábado

Carlos Antonio Vélez es un experimentado periodista que suele generar bastante polémica con sus diversas opiniones cada vez que comenta partidos o analiza jugadores. Sin embargo, hay otro ámbito en el que podría ser aún más criticado y es cuando comienza a hablar sobre política.

Vea acá: “Horripilante y rebuscado”: Vélez salió en defensa del Cali por el gol anulado al ‘Chino’ Sandoval vs América

El periodista de RCN ha demostrado en varias ocasiones que está en contra del Gobierno Petro y algunas de las decisiones que ha tomado desde que asumió como presidente, por lo cual no pierde la oportunidad de mandar sus ‘vainazos’ cada vez que puede.

En esta ocasión aprovechó del Eclipse anular de sol que se presentó el pasado sábado 14 de octubre y que oscureció la tarde, aspecto que fue preciso para su certera crítica que publicó a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter)

A continuación las palabras de Carlos Antonio en las que politizó hasta el eclipse:

“¿Eclipse? Si estamos en la oscuridad total desde que los ñeros - resentidos empezaron a cambiar lo bueno que había. Cruz Verde, por ejemplo, ya no entrega los medicamentos de la Eps Sanitas. Inicialmente, aduce “caída del sistema” y luego que no imprime las autorizaciones. La tal reforma a la salud ya está caminando. Ahorcaron a las Eps y los medicamentos no aparecen. ¿Qué hará quien no tenga con qué comprarlos? Pues morirse mientras una “casta” de filibusteros y salteadores de caminos se llenan los bolsillos y viajan con el dinero que pagamos de impuestos y conseguimos trabajando. Y lo grave es que aún no llega lo peor. ¿Y nadie hace nada?”, fue el mensaje de Vélez.

Eclipse? Si estamos en la oscuridad total desde q los ñeros - resentidos empezaron cambiar lo bueno a había. Cruz Verde, por ejemplo, ya no entrega los medicamentos de la Eps Sanitas. Inicialmente aduce “caída del sistema” y luego q no “ imprime las autorizaciones”. La tal… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 15, 2023

Le puede interesar: “Qué pena molestar”: Carlos Antonio Vélez abrió su corazón como nunca antes sobre la selección Colombia