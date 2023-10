“A los 12 años me fui de la casa” Yoreli Rincón abrió su corazón y contó como inició en el fútbol

Yoreli Rincón, sin duda alguna, hace parte de la lista de futbolistas más reconocidas del país y su carrera deportiva ha estado llena de varios triunfos y reconocimientos. En el momento, Yoreli está jugando la Copa Libertadores Femenina con Atlético Nacional y su regreso al país la ha conmovido y ha estado demostrando que quiere regresar el apoyo de la hinchada con fútbol.

Le puede interesar: “Debió quedarse callada” Hinchas de América ‘le dieron palo’ a ‘Cata’ Usme tras la derrota en Libertadores

En una entrevista, la jugadora contó como fue su carrera deportiva desde que era una niña y los retos a los que se tuvo que enfrentar cuando el fútbol femenino no era considerado como una profesión.

Yoreli vivió con uno de sus técnicos

Yoreli desde siempre fue determinada a ser futbolista, y desde pequeña, cuando jugaba con niños, demostró que tenía madera para ser profesional. Cuando la Selección de Ibagué la admitió, Yoreli hizo el esfuerzo de seguir en pie por su carrera.

“Me presento a la selección y me dicen que yo no servía para el fútbol, fue una desilusión, me decían que si yo seguía jugando fútbol no iba a llegar a ser nada en la vida. (...) Mi entrenador tenía videos míos y lo mandó a varias selecciones, Tolima fue la que respondió y me dijeron que me hacían unas pruebas en Ibagué. Y yo me fui así, con un morral a los 12 años me fui de la casa.

Ni la Rosa de Guadalupe te cuenta esta historia 🌹📖 pic.twitter.com/We96MjKKyg — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) October 9, 2023

Yoreli afirmó que aunque su experiencia fue difícil para su familia y para las mujeres que iniciaban en el fútbol femenino, ahora las mujeres están recogiendo los frutos.

“Yo llegué a la casa del técnico, mi papá y mi mamá casi se mueren. Fue una bendición él (...) me acogieron en la casa, me dieron todo. Pase las verdes y las maduras allá y a los dos años fue cuando llegué a la Selección Colombia, a los 14 años”