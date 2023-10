Hinchas están ‘emberracados’ por los precios de la boletería para ver a la Selección Colombia

Selección Colombia BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 07: Colombia vs Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) (Gabriel Aponte/Getty Images)

La Selección Colombia sigue en su camino para clasificarse al Mundial 2026 que se va a realizar en Estados Unidos, México y Canadá. Una de las peleas constantes de los hinchas de la Selección con la Federación de Colombiana de Fútbol.

La boletería suelta para los partidos salió desde hace un mes, y las compras no van como la FCF esperaba. Desde la primera fecha de las Eliminatorias, muchos han asegurado que los precios para acompañar a la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano, son exagerados.

¿Cuánto cuestan las boletas para acompañar a la Selección?

Las únicas boletas disponibles son de occidental baja, occidental alta y oriental alta; los precios van desde 396.700 hasta 641.700. Los hinchas, desde los precios de los abonos, se quejaron por medio de redes sociales, acusando a la FCF de “usureros” e incluso de “excluyentes”.

Según el diario El Mercurio de Chile, los precios de boletería más altos son de Perú, las entradas cuestan en promedio cuestan en promedio 125 dólares, unos 512 mil pesos colombianos.

El tema de las boletas no solo ha ocurrido en el país, es un problema que se está replicando en toda Latinoamérica y varios hinchas de los equipos inscritos a la Conmebol, han demostrado su inconformidad con los precios y exigen que los hinchas puedan disfrutar del fútbol a precios más accesibles.

¿Qué sigue?

Los partidos de las Eliminatorias se van a reanudar este mes, la fecha inicia el 12 de octubre con Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Uruguay el mismo día. Se van a enfrentar también Chile y Perú, Argentina y Paraguay, el último de la jornada será Brasil vs. Venezuela.

La segunda fecha será el 17 de octubre, en donde va a continuar el todos contra todos con Colombia jugando de cara a Ecuador como visitantes.

Para noviembre continúan las fechas, el 16 y 21 de noviembre, Colombia se va a enfrentar a Brasil como local y a Paraguay como visitante, respectivamente.

Las fechas, con los partidos de vuelta, se reanudan hasta el 2024 en septiembre