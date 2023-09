Así quedó la tabla de posiciones tras las primeras dos fechas de Eliminatorias

Los primeros partidos de las Eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026 que se va a realizar en Estados Unidos, México y Canadá. Son 18 partidos rumbo a la Copa del Mundo y ya se jugaron las primeras dos fechas de septiembre.

La Selección Colombia disputó sus dos partidos y salió victorioso, por ahora el equipo se debe seguir preparando para los juegos que vienen, contra la Selección de Uruguay y Ecuador, equipo con el que no tiene un historial muy amistoso tras el memorable 6 a 1 en donde la ‘tricolor’ cayó.

La tabla de posiciones

Para este Mundial, van a clasificar seis equipos de forma directa y uno va a tener la oportunidad de jugar el repechaje. Por el momento, la tabla la lidera

1. Brasil (6 puntos)

2. Argentina (6 puntos)

3. Colombia (4 puntos)

4. Uruguay (3 puntos)

5. Venezuela (3 puntos)

6. Perú (1 punto)

7. Paraguay (1 punto)

8. Chile (1 punto)

9. Ecuador (0 puntos)

10. Bolivia (0 puntos)

¿Qué sigue?

Los partidos de las Eliminatorias se van a reanudar en octubre, la fecha inicia el 12 de octubre con Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Uruguay el mismo día. Se van a enfrentar también Chile y Perú, Argentina y Paraguay, el último de la jornada será Brasil vs. Venezuela.

La segunda fecha será el 17 de octubre, en donde va a continuar el todos contra todos con Colombia jugando de cara a Ecuador como visitantes.

Para noviembre continúan las fechas, el 16 y 21 de noviembre, Colombia se va a enfrentar a Brasil como local y a Paraguay como visitante, respectivamente.

Las fechas, con los partidos de vuelta, se reanudan hasta el 2024 en septiembre.