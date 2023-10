“Ya me sacaron dos veces”, a Reyes no le importa que lo echen 3 veces de Junior

Arturo Reyes, entrenador de Junior de Barranquilla, evidenció que a él lo tiene sin cuidado que lo lleguen a sacar de su cargo porque ya lo sacaron en dos oportunidades anteriores.

La declaración se dio en medio de una rueda de prensa en la que fue indagado al respecto, luego de cuatro partidos consecutivos sin lograr la victoria con el cuadro Tiburón.

En los últimos partidos suma un empate en casa 1-1 con Nacional, derrota 2-1 en su visita a Boyacá Chicó, derrota como local ante Tolima (0-1) y empates sin goles en su visita a Jaguares.

A Arturo Reyes no le afana una tercera echada de Junior

“Ya me sacaron dos veces, entonces no me preocupa, la verdad. Lo que me preocupa es hacer bien mi trabajo”, sentenció el entrenador.

En cuanto a eso, “Yo me siento fuerte en lo que respecta a mi trabajo, el entrenamiento. No hay otra forma de mejorar los equipos que no sean los entrenamientos y en eso nosotros como cuerpo técnico somos fuertes”.

A la altura de cualquiera: “Usted puede hablar con cualquier jugador que haya entrenado con nosotros y le puedo asegurar que el entrenamiento de nosotros es top. Lo puedo decir así, a boca llena. En ese sentido no me preocupa, no estoy pensando en eso”.

“Estoy enfocado en el juego que tenemos en poco tiempo, en ganarlo e ir paso a paso”, sentenció.

Junior enfrentará a Deportivo Cali este viernes a partir de las 8:10 de la noche en una nueva jornada del fútbol colombiano.

Sin preocupaciones, así preparó Arturo Reyes el encuentro y sin la presión de una posible mala noticia porque si ya fueron dos despidos, un tercero da igual.