Filtran que la mayoría de equipos del FPC no están dispuestos a hacer Liga Femenina

La Liga Femenina de Fútbol profesional en Colombia estaría en grave riesgo para continuar su realización de cuenta de que la mayoría de los equipos están desmotivados y no estarían dispuestos a seguir realizando el campeonato.

Al menos 30 de los 36 equipos están firmes en esta postura, esto según lo revelado por el periodista Carlos Antonio Vélez y todo de cuenta de las investigaciones que le tiene la Superintendencia de Industria y Comercio a varios dirigentes y clubes del FPC.

Esto lo anunció el reconocido periodista, este viernes 6 de octubre en su sección Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol en la emisora Antena 2.

Equipos no quieren seguir con la liga femenina

“Esa actitud de la Superintendencia, en un chequeo que hizo Dimayor, tiene absolutamente desmotivados a los dirigentes de clubes y a esta altura hay 30 equipos, contando A y B, que no estarían dispuestos a hacer campeonato femenino. Todo por eso”, manifestó.

“El sindicato está usando ahora el fútbol femenino, lo usa. Creó esa situación que vivimos hace semana y media. Mientras una Superintendencia decía que esto era la verraquera, la otra decía que esto era estiércol puro y todo echándole mano al tema del fútbol femenino. Las usan, entiendan que las usan”, profundizó al respecto.

Y dijo que “estas investigaciones, ya reprobadas por un sector importante del gobierno, han desmotivado y hacen daño reputacionalmente”.

“Eso tiene cabreado a un montón. Hicieron un testeo entre los presidentes de clubes y hay una desmotivación absoluta para el tema del fútbol femenino. Dicen, ‘no joda, estamos haciendo un esfuerzo y vienen a molestar con eso y casi que a poner la primera piedra para una expropiación futura. No, no, no. O arreglan esa situación o no les caminamos’. 30 equipos y no echen en saco roto lo que les acabo de decir”, señaló Carlos Antonio Vélez al respecto.