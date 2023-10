Audio del VAR reveló el ridículo error que desató la polémica del gol mal anulado a Luis Díaz

Audio del VAR en el gol mal anulado a Luis Díaz reveló el culpable de la polémica situación en el partido Tottenham vs. Liverpool. El escándalo trascendió tanto, que la organización hizo todo lo posible para explicar qué pasó, con el principal objetivo de que no vuelva a ocurrir.

Le puede interesar: Un impresionante golazo para épica celebración en Champions: La curva del balón es ‘de locos’

Este 3 de octubre de 2023, la Premier League reveló el audio del VAR en el gol que le anularon a Luis Díaz contra el Tottenham. Como es bien sabido, el tanto fue anulado por un fuera de lugar inexistente, situación que le dio la vuelta al mundo porque parecía imposible que un error de esta magnitud ocurra en tiempos de VAR y en la liga inglesa.

¿Qué dice el audio del VAR sobre el gol anulado a Luis Díaz?

El audio muestra la conversación del encargado del VAR con el asistente del VAR (AVAR). Desde un inicio, ellos comprobaron que Luis Díaz estaba habilitado. Sin embargo, una falla en la comunicación desató el papelón.

Una vez Luis Díaz anotó, el juez de línea levantó la bandera, por lo que la decisión inicial del árbitro central fue anular la anotación. Con la decisión inicial tomada, desde la oficina del VAR procedieron a revisar lo ocurrido.

El árbitro VAR olvidó o no se percató de que la decisión inicial había sido anular el gol, por eso, cuando dijo “verificación completa”, el árbitro central asumió que su decisión inicial era correcta e inmediatamente reanudó el juego. Ante la reanudación del juego, el VAR y el AVAR empezaron a discutir y a pedir que el juego se detuviera para retroceder la acción y que el gol fuera validado. Sin embargo, el AVAR dejó claro que, una vez el juego se reanuda, ya no puede intervenir. En consecuencia, el gol no subió al marcador.

En conclusión, el principal responsable fue el árbitro VAR, quien dejo de lado la decisión inicial, cometió un fallo en el protocolo y desató la confusión del árbitro central.

🚨 @PremierLeague release official VAR audio from Luis Diaz's disallowed goal vs Tottenham.



Full statement: https://t.co/buvq5mG2q3 pic.twitter.com/a8zjGgcOCO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<