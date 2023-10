A Aristizábal se le activó el modo filósofo por el Tino y no le rebajaron las burlas

En una reciente aparición en el programa ‘ESPN 360′, Víctor Hugo Aristizábal, reconocido exfutbolista antioqueño y comentarista de fútbol en ESPN, se convirtió inesperadamente en el centro de atención tras soltar una frase bastante filosófica que desató las risas de sus compañeros.

Antonio Casale, conductor del programa, desafió a Aristizábal a salir de la temática futbolística y compartir una reflexión personal y motivadora. Lo que siguió fue una intervención que generó una lluvia de burlas y risas entre los panelistas.

Aristizábal inició su comentario con una declaración intrigante: “Hay gente que no me hace feliz y hoy el mensaje va al sarcasmo de alguien”. A continuación, soltó la frase: “Cuando envías un mensaje y no te contestan, ya te contestaron. Ahí no es”.

Burlas a Aristizábal por su vainazo al Tino Asprilla

Esta afirmación, que podría parecer una obviedad, desató las risas del panel, lideradas por Fabián Vargas, otro exfutbolista, quien preguntó de manera sarcástica: “¿Quién lo dejó en visto?”.

Aristizábal no resistió las risas y reveló que su mensaje iba dirigido a Faustino ‘Tino’ Asprilla, añadiendo un toque de humor a la situación. “Mi mensaje puede ser para un amigo. Es más, voy a dar una pista. Vive conmigo en Bogotá”, concluyó, provocando más risas en el set.

La inesperada salida de Aristizábal se ha vuelto viral en redes sociales, donde los usuarios han compartido memes y comentarios sobre este peculiar momento en ESPN.

Aunque la frase podría interpretarse como una reflexión sencilla, la reacción jocosa de los panelistas y el propio Aristizábal le dieron un giro cómico a la situación.