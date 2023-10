“Por eso tenemos tanto vago” Carlos Antonio politizó las dos pelotas del recogebolas en Neiva

Carlos Antonio Vélez no dejó pasar el suceso del encuentro entre Atlético Huila y La Equidad en el que una polémica jugada protagonizada por un recogebolas indignó a muchos, pero otros cuantos celebraron como malicia pura.

En la última jugada del partido, Johan Rojas de La Equidad se encontraba en posición de anotar cuando un recogebolas lanzó una pelota al campo, interrumpiendo la acción. El árbitro, Alexander Ospina, reaccionó expulsando al recogebolas y reiniciando el juego con un balón a tierra.

Esta situación desencadenó fuertes protestas por parte de los jugadores de La Equidad.

Carlos Antonio Vélez se despachó contra el recogebolas de Neiva

“Lo de Neiva. Miren, no sigan ponderando a esos muchachos que hacen cosas. Ese recogebolas en Bogotá en la final, el otro no sé dónde y ahora este de Neiva que interrumpe un ataque prometedor y casi que una opción manifiesta de gol de La Equidad, tirando una pelota al campo”, comenzó contextualizando.

Dejando en claro que fue preparado: “Mire, a ese muchacho no le nació eso. A él lo prepararon para eso y eso no está bien. Me perdonan, pero eso no está bien y no es que esté enchapado a la antigua, no. Es que hay unas normas de conducta y hay unas cosas que son legales y otras que son ilegales”

Y de paso, culpó de esas actitudes a muchos de los males del país: “Uno no puede marcarle el camino de la ilegalidad a la juventud porque por eso es que tenemos primeras líneas, por eso es que tenemos a tanto vago y tanto vagabundo ahí esperando subsidios y todas esas cosas que pasan. Tanta violencia y tanta gente que se quiere apropiar del trabajo ajeno que se vuelven activistas, políticos y demás. No podemos estar formando ese tipo de gente”.

“Yo sé que ahora la generalidad es lo que lamentablemente rechazamos. Se han perdido valores, pero aunque sea minoría, hay que luchar porque los valores siempre estén. No podemos andar maleducando a los pelados y menos a través del fútbol”, puntualizó el analista.

“Eso de esconder los balones, de robarle el papelito al arquero y les parece una maravilla: ‘Qué ingenioso, qué héroe’ y otro montón de estupideces, eso es maleducar a estos muchachos”, sentenció Carlos Antonio Vélez al final para dejar claro su disgusto con lo sucedido.