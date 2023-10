Falcao volvió al gol luego de mucho tiempo, pero no ocultó su decepción por esta razón

Falcao MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 30: Radamel Falcao Rayo Vallecano v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports (Photo by Denis Doyle/Getty Images) (Denis Doyle/Getty Images)

Radamel Falcao García volvió al gol con el Rayo Vallecano el pasado sábado 30 de septiembre para poner el empate definitivo frente al Mallorca. Sin embargo, el histórico delantero colombiano rompió el silencio y no pudo evitar demostrar su decepción.

‘El Tigre’ de 37 años, ha perdido protagonismo en el equipo de Vallecas y cada vez son menos los minutos que puede disputar. Sin embargo, cada vez que tiene la oportunidad de jugar, se convierte en un referente en ataque e intenta entregar lo mejor de sí para su equipo.

Tal fue el caso del partido más reciente de su equipo, en el cual entró al minuto 80 y fue el encargado de ejecutar la pena máximo al 90+12, que terminó cambiando por gol casi un año después sin marcar. El último tanto del colombiano había sido el 18 de octubre del pasado 2022, cuando hizo efectiva la ley del ex, en un partido frente al Atlético de Madrid que terminó con empate a un gol.

De todas maneras, el delantero oriundo de Santa Marta no se conformó solo con volver al gol, pues dejó muy en claro que quedó decepcionado luego del compromiso, pues aunque su tanto llegó de manera agónica en los últimos minutos, su equipo no pudo lograr la victoria.

“Un partido en donde el desarrollo no fue lo que esperábamos, pero logramos el empate. Muy agradecido con Dios por permitirme jugar y volver a marcar. Oh alma mía, espera solo en Diosporque de él es mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación; es mi alto refugio; no seré movido. Salmo 62:5″ fue el mensaje que escribió Falcao junto a algunas fotografías del compromiso y con su hijo Jedadiah.