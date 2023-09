“Nos dan como a rata”: Colombiano sorprendió con su experiencia del fútbol mexicano 😳

Si llegar al fútbol profesional en Colombia es difícil, irse al extranjero puede resultar mucho más complicado. Tal fue el caso de Dider Cambindo, quien en una entrevista confesó sus experiencias en su equipo de México.

El delantero de 27 años, que en Colombia pasó por equipos como Deportes Quindío, América de Cali e Independiente Medellín, se fue de Colombia a finales del año pasado e inició su aventura con el Cruz Azul en México. No obstante, no todo fue color de rosa y así lo confesó durante una entrevista con el Gol Caracol.

El futbolista colombiano dejó claro que su llegada al fútbol del extranjero no fue nada fácil, pero que de a pocos se siente más cómodo, tanto dentro como fuera del terreno de juego:

“En un principio sí fue muy difícil, pero gracias a Dios, a punta de trabajo me he venido adaptando de buena manera y lo más importante es que ya me he estado reencontrando nuevamente con el gol”, dijo Cambindo.

Posteriormente, el delantero aseguró que algo de lo que más le costó fue la presión por parte de la prensa, porque suelen ser muy críticos con los futbolistas de otros países, a diferencia de lo que se vive en el fútbol colombiano, que a los extranjeros se les trata con mucha admiración y cariño:

“Los periodistas también son bastante duros con los extranjeros. En cambio, en Colombia tenemos esa manía de amar a los extranjeros, pero acá sí nos dan como a rata. Pero bueno, gracias a Dios ya poco a poco he venido superando eso”, enfatizó Dider.

