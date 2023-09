¿Traicionará al América? Guimarães fue honesto sobre la posibilidad de dirigir el Cali

Alexandre Guimarães es un experimentado entrenador que se metió en los libros de historia del América de Cali luego de quedar campeón de la liga en 2019. No obstante, el brasileño fue destituido a mitad de este 2023 para darle paso a Lucas González y tras varios meses fue sincero sobre la posibilidad de dirigir al Deportivo Cali.

Cabe resaltar que el presente futbolístico que atraviesa el cuadro ‘azucarero’ y aunque con Jaime de la Pava han encontrado una leve mejora respecto a lo que venían mostrando bajo las órdenes de Jorge Luis Pinto, pero aun así parece que no es suficiente y están lejos de siquiera pensar en la clasificación entre los 8 mejores.

Teniendo en cuenta ese contexto, en la tarde de este jueves 28 de septiembre, Guimarães le concedió una entrevista a ‘El VBar’, programa de Caracol Radio y le hicieron la incómoda pregunta si aceptaría unirse al Cali, a lo que de manera contundente y sin dudarlo, respondió.

¿Guimarães al Cali?

El estratega brasileño fue certero con su respuesta y no dio lugar a alguna interpretación diferente o que se hable de ‘coqueteos’, pues fu específico en que no dirigiría nunca al Deportivo Cali porque respeta su pasado en el América:

“No, jamás, no puedo. No solo yo, otros colegas que han estado en América también. Pero además el hecho, nosotros en nuestras dos oportunidades, 102 partidos que hemos tenido a través de todo este tiempo con América nos da pie como para haber ingresado en este lugar de entrenador y de cuerpos técnicos muy espetados y por supuesto no es algo que ni siquiera me pase por la cabeza”.