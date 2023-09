¿Sí se parecen? Este es el actor que le dará vida a ‘Rigo’ en la novela de RCN

Rigoberto Urán ha demostrado estar muy emocionado con la novela que produce RCN acerca de su vida y aprovechó para tomarse una foto con el actor que lo interpreta, pero a algunos les preocupó un ‘detallito’ que no está relacionado con su aspecto físico.

Juan Pablo Urrego fue elegido para interpretar la versión adulta de ‘el Toro de Urrao’ y es conocido por actuar de Andrés Escobar en ‘Goles en contra’, como Carlos Cárdenas en Historia de un crimen: Colmenares, de John Jairo Velásquez en Sobreviviendo a Escobar, alias J.J. o Joaquín Calle Araque en Las hermanitas Calle.

El actor de 37 afrontó el reto de interpretar a un personaje tan peculiar como lo es Rigoberto Urán, quien no solamente es admirado por las increíbles hazañas que ha logrado durante su carrera, sino que también es amado por muchos gracias a su particular manera de ser y graciosa forma de hablar.

De todas maneras, en las fotos que subió ‘Rigo’ a su cuenta de Instagram junto a Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán (quien interpretará a su esposa Michelle Durango), a muchos les preocupó otro factor en torno al personaje en la novela, que no tiene tanto que ver con su aspecto físico.

El ‘detallito’ que a muchos preocupó con la novela de ‘Rigo’:

Aunque no fueron muchos comentarios, algunos usuarios no tuvieron en cuenta que Urrego es ‘paisa’ y les preocupa que no pueda imitar de la mejor manera la particular forma de hablar de Urán:

- “Esperemos que realmente no maltraten mucho nuestro dialecto paisa que se vea natural pués, vos sabés que los paisas hablamos bacano 😂😂”

- “Rigo, sinceramente no veo que el actor imite bien tu acento paisa”