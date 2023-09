Técnico y asistente de un club del FPC, salieron de pelea y por poco se van a los golpes

En redes sociales, está circulando un video que muestra al asistente técnico y al director técnico de un equipo que participa de la Liga BetPlay discutiendo y dándose manotazos en el túnel que conduce a los camerinos del Estadio.

Se trata del técnico de Once Caldas, Pedro Sarmiento y su asistente Hernán Herrera, durante el partido de la jornada de clásicos, cuando el cuadro ‘blanco’ derrotó a Deportivo Pereira, tras un doblete de Dayro Moreno. El video se hizo viral previo al partido de Once Caldas por la fecha 15 contra Medellín y muchos se preguntan cuál fue el altercado que tuvieron los colegas del Once Caldas.

¿Qué muestra el video?

Mientras se dirigen a los camerinos, Pedro Sarmiento al parecer le está haciendo un reclamo a su asistente y que además es su cuñado. En el video se ve que Sarmiento le grita, le manotea y lo encara, pero Hernán Herrera lo esquiva y sigue con su camino a los camerinos. Incluso, algunos hinchas de la tribuna les gritaron para evitar que la discusión siguiera.

A pesar del video, se desconocen las razones del enfrentamiento. Hace unos meses, Pedro Sarmiento, tuvo un enfrentamiento con un hincha de Once Caldas en Manizales y también quedó captado en video, al parecer Sarmiento se sulfuró después de que el hincha le reclamara por el rendimiento del equipo.

Luego de que se revelaron las imágenes, Sarmiento pidió disculpas diciendo: “Fue medio de una calentura, sé que me expresé de no muy buena manera. Por eso le pido disculpas a la hinchada, por la ligereza en palabras que no me salieron de corazón. Tengo un compromiso con el club y vine a esta ciudad a respaldar un trabajo, y esperamos que le podamos dar la alegría que está esperando la hinchada”.