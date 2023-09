¿Dayro no fallaría como Sinisterra? Carlos Antonio Vélez pide a gritos al delantero del ‘blanco’ en la Selección

Colombia se enfrentó a su segunda fecha por las Eliminatorias contra Chile y el resultado del partido dejó varios sinsabores, pues tras el empate sin goles se esperaba que la ‘tricolor’ lograra el triunfo, pero, al contrario, el VAR y el arquero Camilo Vargas salvaron al país de la derrota. Tras el partido, muchos sostenían que el mal partido de Colombia fue a razón de la cancha.

Carlos Antonio Vélez debatió con esa versión y dijo que parte de la derrota fue de la convocatoria de Néstor Lorenzo, a la cual, el periodista desde el inicio ha sido crítico de futbolistas como James y Quintero e insistió en la convocatoria de los jugadores de la Liga BetPlay, el nombre de Dayro Moreno es uno de los que más le suena.

Las palabras de Vélez

El analista volvió a expresar su descontento con la convocatoria de Lorenzo y recalcó que para él, ya hay varios jugadores que se deben despedir de la Selección Colombia. “En las convocatorias sobran varios y faltan varios, además de los cambios inexplicables, como Quintero y James juntos. Hay que estudiar mejor a los rivales. Hay jugadores que viven del nombre y eso no queda más”. Carlos Antonio Vélez recalcó que aunque Colombia no recibe goles, la falta de goles cada vez se hace más fuerte de sobrellevar “voy a resumir, lo que opino de estos dos partidos. Colombia no hace goles fácilmente y tampoco los recibe, 561 minutos sin hacer goles en jugadas en movimiento y tiene 451 sin recibir gol”.

Carlos Antonio Vélez habló del trabajo del técnico de Colombia y aunque aplude Lorenzo, le sugirió unas renovaciones que puede aplicar en la ‘tricolor’ para asegurar el cupo al Mundial y porque no, la copa: “para bien los equipos pero los para mal, goleadores hay. Teníamos a Julián Quiñones y lo perdimos, traen a Córdoba y no lo ponen. A Casierra lo ponen cuando no merece, y cuando merece no está. Incluso aquí en Colombia en la Liga hay jugadores que hacen goles todos los días y todos los partidos, no importa que sea Dayro Moreno, o Pérez o lo que sea, pero ellos deberían ser vistos”

Al parecer, al analista le siguen sonando los jugadores de la Liga colombiana para llevar a la selección al Mundial 2026.

Los próximos partidos de la Selección Colombia

Los partidos por las Eliminatorias se reanudan en el mes de octubre, la ‘tricolor’ se va a enfrentar a Uruguay en el Estadio Metropolitano en 12 de octubre, luego el 17 de octubre le tocará ser visitante contra Ecuador.