¿Apenas llegó y ya se va? Neymar se iría de Arabia para regresar a nuestro continente

La llegada de Neymar al fútbol de Arabia tomó por sorpresa a muchos fanáticos del fútbol, quienes consideraban que el brasileño aún tenía mucho por aportar en Europa. Sin embargo, parece que el astro ya se aburrió de esa aventura y le pondría fin para regresar a nuestro continente.

El pasado mes de agosto se confirmó la llegada del capitán del ‘10′ brasileño a Al Hilal luego de 10 años jugando en la élite europea, para ponerse bajo las órdenes de su compatriota Jorge Jesús, con quien parece que ha tenido una relación complicada.

Según informó el diario español Sport, los planes de Neymar estarían lejos de Asia y todo pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Neymar volvería a Suramérica antes de lo pensado:

El talentoso futbolista volvería al lugar donde fue feliz, pero no al Barcelona, donde Xavi Hernández ya dejó claro que no es bienvenido, sino que se iría incluso más atrás. ‘Ney’ se vestiría nuevamente con los colores del Santos de su país, equipo en el que no solamente debutó, sino que también conquistó la Copa Libertadores y disputó el Mundial de Clubes.

A sus 31 años y luego de ganar Libertadores, Champions y múltiples títulos en los países en los que jugó, sería el refuerzo estelar del Santos para la próxima temporada 2024/25, pensando en ponerse ‘a punto’ para la Copa del Mundo del 2026, que posiblemente sea su última oportunidad para conquistar la corona que aún le hace falta.

Cabe recordar que Neymar ya es el máximo goleador de la selección de Brasil y contará con la dirección de Carlo Ancelotti para el Mundial.