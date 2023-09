No bajan de “mala leche” a Casale por su comentario sobre el fútbol femenino

Si Antonio Casale no suele ser muy querido por sus diferentes opiniones, después de este comentario sobre el fútbol femenino, es muy posible que muchos se indignen.

Todo sucedió en el programa de ESPN F360, cuando los periodistas escuchaban a Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, quien estaba haciendo cuentas de cuánto dinero vale realizar la liga femenina:

“Los clubes tienen que invertir alrededor de una nómina promedio de 150 o hasta 200 millones de pesos por mes. Eso nos da un costo de aproximadamente 30.000 millones de pesos. Una Liga Femenina está costando 40.000 millones de pesos aproximadamente”, aseguró el dirigente.

El primero en opinar fue el propio Casale, quien dirige el programa, y dejó un muy polémico comentario:

“Si no se puede vender una liga femenina de 40.000 millones de pesos hoy después de los mundialazos que hicieron las muchachas de las selecciones, yo sí le tengo una recomendación y esto es editorial, no es una información: Señorita, señora, si usted quiere dedicarse a ser futbolista, en Colombia no es”, dijo Antonio.

Los comentarios no faltaron:

Aunque sus compañeros en el set no se escandalizaron por su opinión y pensaron que sus palabras tenían sentido porque el fútbol colombiano en Colombia no es sostenible, a muchos les pareció que sus palabras no fueron solo una opinión, sino una defensa a la Federación Colombiana de Fútbol.

- “Los arrodillados por un buen sueldo, siempre son así...”

- “Ca$ale es un miserable. Cómo siempre acomodado y falso, esas palabras parecen de González Alzate y Jesurum”.

- “Comentario tan mala leche de este man, no vuelvo a ver este programa”