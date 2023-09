“No vamos a permitir otros casos”: Investigan a equipo del fútbol colombiano por un accionar ilegal

En los últimos días, ha estado ‘bajo lupa’ el fútbol colombiano, no solamente con la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por los propios hinchas, que han sospechado de un posible amaño en los partidos, hecho que llevó a un equipo a ser investigado por presuntos patrocinadores ilegales.

Uno de los grandes dilemas que tienen los aficionados en el fútbol colombiano es precisamente la empresa patrocinadora, pues no parece muy coherente promover el deporte por medio de las apuestas, hecho que le ha dado trabajo a Coljuegos para corroborar la legalidad de las diferentes competencias.

Ante esto, el presidente de Coljuegos, Mario Hincapié, dejó en claro que no se han realizado denuncias sobre amaños de partidos, pero reveló que sí hay desazón porque algunos patrocinios de equipos vienen de empresas que ni siquiera funcionan en Colombia, tal como es el caso de Bucaramanga:

“Nosotros aún no hemos recibido ninguna denuncia. Sí hay quejas relacionadas con el patrocinio en camisetas deportivas por operadores que no tienen el permiso de funcionar en Colombia. El caso en particular es el de Atlético Bucaramanga (el equipo es patrocinado por la casa de apuestas maltesa Marsbet)”.

Hincapié procedió confirmando que ya están en conversaciones con el ente rector del fútbol colombiano y con el Gobierno para tomar las medidas necesarias:

“Estamos solicitando a la Dimayor y a las diferentes instancias del Ministerio del Deporte para que se proceda conforme, porque Coljuegos sancionará aquellas situaciones en donde no se esté cumpliendo la ley. Planeamos tener una reunión con la Dimayor y los presidentes de los equipos para que tengan claridad que nosotros no vamos a permitir que haya otros casos como el de Bucaramanga.”