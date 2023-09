Conozca a Emiliana Arango, la tenista imparable que está haciendo historia en Guadalajara

Emiliana Arango, tenista antioqueña, está compitiendo en el Abierto de Guadalajara, que tras vencer a la estadunidense Taylor Townsend con resultados parciales de 7-5, 1-6 y 6-4 se metió a los cuartos de final de esta importante competencia, desde hace 20 años ninguna colombiana llegaba a este nivel.

Aunque la colombiana ahora está brillando en las competencias, la colombiana, de 22 años, pensó en retirarse del deporte tras una serie de lesiones que le dejaron tortuosas recuperaciones y aunque llegó a ser Top-10 del Mundo Junior, las lesiones la alejaron de las competencias.

¿Cómo vivió Emiliana su proceso?

Emiliana habló con WTA acerca de sus lesiones y su proceso de recuperación y dijo: “Sufrí muchísimo, no fue nada divertido. Lo pasé muy mal durante mucho tiempo, volvía a jugar y seguía sintiendo dolor. Necesité cierto tiempo para volver a sentirme fuerte, y aquellos momentos le quitaron la diversión a este deporte. No podía pegarle a la derecha como quería, la gente apuntaba a ese golpe y me hacía sentir insegura, no era una buena sensación”.

Emiliana rescató de su proceso la resiliencia y que volver a las competencias fue un proceso que le enseñó lo capaz que es: “Aprendí que tengo una gran resiliencia. Aprendí que he pasado por todo y, aun así, sigo siendo capaz de trabajar tan duro como para llegar mi juego a un nuevo nivel y trabajar para ser mejor. Ahora he cambiado mis ejercicios físicos, probando nuevas cosas y trabajando de forma diferente. A finales de 2022 por fin pude hacer una buena pretemporada, y eso se está notando”.

Emiliana va a disputar su cupo a las semifinales el 21 de septiembre a las 8:15 pm, el Estadio Akron de tenis,