Inicia la ruta para los equipos colombianos en la Libertadores Femenina, conozca las fechas de los partidos

Colombia es un país lleno de talentos para el fútbol jugado por mujeres y por esa razón, la Copa Libertadores 2023 se va a jugar en el país. Equipos de todo el continente van a estar presentes en Bogotá y Cali compitiendo por una de las copas más importantes del continente. El torneo va a iniciar el 5 de octubre y la final se va a disputar el 21 del mismo mes.

Conmebol dio a conocer el Fixture de la fase de grupos del torneo, en el Fixture se conoce las ciudades en donde jugaran los cuatro grupos y los equipos colombianos, conozca aquí las fechas, horas, ciudades y Estados designados a cada grupo.

🗓 ¡El fixture completo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2023!



🧐 O calendário da Fase de Grupos da CONMEBOL #LibertadoresFEM 2023!

¿Dónde y cuando inicia la Copa Libertadores?

Grupo A, Estadio Pascual Guerrero de Cali

Este grupo conformado con Palmeiras, el actual campeón, Barcelona SC de Ecuador, Caracas de Venezuela y Atlético Nacional va a jugar en la ciudad de Cali. El primer partido será de Palmeiras contra Barcelona SC el 5 de octubre a las 3:00 pm. Atlético Nacional, el equipo colombiano del grupo, tendrá su primer juego contra Caracas, en la misma fecha a las 5:30 pm.

El equipo Colombino vuelve a jugar el 8 de octubre contra Barcelona SC a las 5:30 pm y su última fecha será contra el Palmeiras, el 11 de octubre a las 3:00 pm,

Grupo B, Estadio de Techo, Bogotá

Este grupo lo componen Universitario de Perú, Universidad de Chile, Santa Fe, las actuales campeonas de la Liga BetPlay, y Olimpia. El primer partido de Santa Fe será el 5 de octubre a las 5:30 contra Olimpia de Paraguay. Su siguiente juego será contra Universitario, el ocho de octubre a las 5:30 pm y su último partido será contra Universidad de Chile el 11 de octubre a las 5:30 pm.

Grupo C, Estadio de Techo, Bogotá

En este grupo no hay equipos colombianos, pero está conformado por Always Ready, Libertad Limpeño, Corinthians y Colo-Colo. La jornada de estos equipos inicia el 6 de octubre a las 3:00 pm con Always Ready vs Libertad Limpeño en el Estadio de Techo.

Grupo D, Estadio Pascual Guerrero, Cali

Este grupo está conformado por Nacional de Uruguay, Internacional de Brasil, Boca Juniors y América de Cali. El cuadro ‘escarlata’ que en la edición pasada llegó a las semifinales, va a debutar el 6 de octubre a las 5:30 pm contra Boca Juniors, su siguiente partido será contra Internacional de Brasil el 9 de octumbre a las 5:30 y su último compromiso será frente a Nacional el 12 de octubre a las 5:30 pm.