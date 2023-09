El Chicho Serna echó al agua a directivo de Nacional por sus malas maneras

Mauricio ‘Chicho’ Serna, exjugador de Atlético Nacional y director deportivo de Boca Juniors, contó una anécdota reciente con alguien del cuadro antioqueño que generó malestar en el conjunto argentino.

La situación puntual fue cuando desde el equipo colombiano intentaron contratar al futbolista Nicolás Orsini, con el que ya había arreglado todo y lo esperaban en Medellín, sin antes haber coordinado con el club dueño de su pase.

Serna, en diálogo con el espacio ‘Tertulia Verdolaga’, contó la situación que ha hecho eco en las redes sociales y que ha generado comentarios de todo tipo.

Chicho Serna y la mala práctica de directivo de Nacional

“Hace poco, cuando estaba el libro de pases abierto, me llaman de Nacional y me dicen que habla tal persona a preguntarme que cuándo llega Orsini (Nicolás)”, comenzó manifestando.

A lo que él respondió: “Perdón. ¿Usted sabe que él tiene contrato vigente con nosotros y tiene contrato por tres años?” y le dijeron de manera sorpresiva que “Sí, pero yo ya arreglé con el jugador y tiene que viajar”.

El tema Nicolás Orsini de la propia boca de Chicho Serna



*Que vergüenza la gente que está dirigiendo a Atlético Nacional 🤦🏻



🎥 @tertuliaverde pic.twitter.com/5kkThE9xAU — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) September 19, 2023

“No, no. Si usted en Nacional negocia de esa manera, acá no”, sentenció Mauricio Serna en su relato.

El orden de las cosas “Para poder entender la situación y analizarla, usted me manda una propuesta por escrito a mi correo oficial, porque yo soy el director deportivo de Boca Juniors. A mí me llegan todas las ofertas por nuestros jugadores. Porque es Nacional, no va a ser diferente”.

“Usted me manda una carta, yo la leo, la pongo en el consejo de fútbol y la elevamos a presidencia o vicepresidencia para enviar una respuesta”, puntualizó.

Pero la persona de Nacional insistió: “No pero es que yo no tengo tiempo”.

“No es que el jugador no es suyo”, respondió el Chicho, que cerró esa situación dejando claro que “Son las maneras y las formas. En Boca se trabaja de esa manera y se tiene que respetar”.

La anécdota contada por Mauricio ‘Chicho’ Serna dejó en evidencia a alguien de Atlético Nacional, al que no quiso nombrar puntualmente, pero dio pie para que los hinchas se sigan llenando de motivos contra los dirigentes.