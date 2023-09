¿Lo único que quiere es su felicidad? Hijo de Shakira fue al ‘Metro’ a apoyar al Junior vs Nacional

En su canción ‘Acróstico’, Shakira asegura que lo único que quiere es la felicidad para sus hijos y en su visita a Barranquilla parece que le cumplió a Milan (o tal vez todo lo contrario), pues lo encontraron en el Metropolitano alentando al Junior en su partido vs Atlético Nacional.

Vea acá: Nueva polémica arbitral sucedió en Junior vs Nacional por una dudosa expulsión

En redes sociales se difundió una fotografía en la que inicialmente se presumía que Shakira estaba en el Estadio junto a Milan y Sasha, sus dos hijos. Sin embargo, con el transcurso del partido, las personas se dieron cuenta de que solamente estaba el niño mayor, ni siquiera la cantante.

Por supuesto que su simple presencia causó bastante revuelo y rápidamente la foto le dio la vuelta al país, que llenó de comentarios la acción, principalmente burlándose del Junior.

A continuación le presentamos la foto de Milan, el hijo de Shakira, alentando al Junior en el Metropolitano de Barranquilla:

Le puede interesar: Futbolista de Santa Fe ‘se agarró’ con un hincha y lo invitó a pelear tras la derrota vs Alianza Petrolera

Las burlas no faltaron:

En este caso no fueron críticas al niño, sino directamente a Junior, pues no solamente no pudo ganarle a Atlético Nacional, sino que dejó una triste presentación muy lejana a las contundentes goleadas que había conseguido en los dos anteriores compromisos.

A continuación algunos de los comentarios más creativos:

- “Cambiar a Ferrari (barcelona) por un Motocarro ( Junior)”.

- “Pobre pelao, de pasar de ver jugar al Barcelona al Junior”

- “Pa ese desperdicio de equipo verguenza me daria”

- “Jajajaja por qué los llevan a ver eso tan malo!!”

- “Pero que hicieron esos pobres niños para llevarlos a ver a esos muertos de Junior, ahh ya, a los hijos de Shakira les encanta el circo”