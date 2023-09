Nueva polémica arbitral sucedió en Junior vs Nacional por una dudosa expulsión

Junior vs Nacional Tomado del Twitter: @nacionaloficial

Junior vs Atlético Nacional terminó en empate 1-1 y en polémica arbitral porque ambos equipos terminaron con 10 jugadores. Aunque nadie discutió la roja de Andrey Estupiñán, a muchos no les pareció siquiera que la de Álvaro Angulo fuera falta.

Vea acá: Futbolista de Santa Fe ‘se agarró’ con un hincha y lo invitó a pelear tras la derrota vs Alianza Petrolera

Carlos Bacca adelantó al cuadro ‘tiburón’ sobre el minuto 14 a través de una pena ´maxima que consiguió José Enamorado por una falta que le realizó Dorlan Pabón. No obstante, solo tres minutos después fue el propio Álvaro Angulo quien sacó un latigazo y puso el empate en el marcador.

Sin embargo, aunque el partido tuvo oportunidades por lado y lado, al final las miradas se las terminó llevando el árbitro Ortega por dejar a ambos equipos con 10 jugadores.

Polémica arbitral sucedió en Junior vs Nacional:

La primera fue para el jugador de Junior, Andrey Estupiñán, quien recién había ingresado en el minuto 64 y al 81 recibió tarjeta amarilla. Sin embargo, en el tiempo de reposición le metió tremendo codazo a su excompañero en Santa Fe, Neyder Moreno, y vio la roja directa.

Esa jugada fue clara y la infracción daba para roja evidente. No obstante, la polémica surgió dos minutos después cuando decidió sacar del terreno de juego al autor del gol de Nacional.

En una jugada de contragolpe del Junior, Álvaro Angulo decidió barrerse para ganar el balón y así lo hizo, sacando primero el balón. Sin embargo, para el árbitro fue falta de amarilla y como Angulo ya había sido amonestado en la jugada del gol de Junior por discutirle al árbitro, tuvo que salir del compromiso.

La jugada no fue revisada por el VAR porque Ortega consideró que no era de roja, sino de amarilla, así que no podían intervenir.

Vea la jugada y juzgue usted mismo: