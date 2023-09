Vélez le sacó los trapitos al sol al jefe de prensa de la Selección con detalles puntuales

Carlos Antonio Vélez la emprendió nuevamente contra Carlos Lajud, jefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol, pero esta vez fue más allá y contó detalles puntuales de su vainazo.

Primero, este miércoles, después del partido contra Chile, el analista puso un trino en sus redes sociales en donde dio a entender que el sujeto en cuestión no se maneja muy bien con la prensa.

“Se maneja mejor el utilero de la Selección Colombia que el jefe de prensa con los comunicadores! 👏👏👏”, sentenció en la red social X. Esto generó muchas suspicacias, pero no se sabía la razón puntual de su mensaje.

Carlos Antonio Vélez contó su indignación contra Carlos Lajud

Este jueves, en su programa radial, el analista, que fue compañero de Lajud en RCN televisión, se despachó de nuevo y contó los detalles de la situación.

“Tiene la Federación que arreglar lo de su jefe de prensa que es altanero, es grosero”, comenzó diciendo.

Y allí mencionó el punto de la discordia: “Él es el responsable del área y yo le hice un reclamo porque él en los comunicados pone ‘La Amarilla’. ¿Cuál Amarilla? ‘No, es que a él le gusta’, me contestó. Es que él representa la institución y si la Federación lo adopta ese apodo, listo. A mí me parece asqueroso, pero listo. Pero no es lo que a él le parezca. Debe respetar la institucionalidad y la Selección siempre ha sido la Selección Colombia o la Tricolor, pero no la Sele o la Amarilla y el hombre se delica”.

Además, había otro punto para la indignación por el trato recibido en Barranquilla ante la Vinotinto: “En cambio, nosotros, los periodistas, sí tenemos por qué delicarnos. El tratamiento que se nos dio en el partido en Barranquilla fue, y se lo dije al presidente de la Federación que prometió arreglarlo y espero que lo haga, fue degradante”.

“A los venezolanos no les dieron acreditaciones, les tocó conseguir boleta para entrar, a través de la Federación Venezolana y a nosotros los colombianos tuvimos que ir a las 2 de la tarde ahí a las canchas anexas a acreditarnos el mismo día del partido, cuando tenemos que estar trabajando y preparando el partido. Es un tratamiento que no se da en ninguna parte”, añadió.

Por último le envió un mensaje claro: “Lo que tiene que entender el señor Lajud Catalán es que él no es el dueño de la Federación. En primer lugar. De vainas es el jefe de prensa porque tiene acusaciones muy graves y muy delicadas y la Federación no puede tener ese tipo de personas representando la institución periodística”.

Con todo se fue Carlos Antonio Vélez en contra de Carlos Lajud al que en esta ocasión sí mencionó directamente por sus apellidos y todo.