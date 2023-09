¿Fue culpa de la cancha? Arturo Vidal se fue directo al quirófano tras el partido contra Colombia

Colombia se enfrentó a Chile como visitante para lograr llevarse otros tres puntos en su camino al Mundial 2026, pero el partido se le complicó a la ‘tricolor’ y solo lograron el empate sin goles, además de la salvada del VAR y de Camilo Vargas en el arco cafetero. Antes del partido, las críticas a la cancha del Estadio Monumental fueron varias, ya que muchos consideraron que el espacio no estaba en condiciones y que podría causar accidentes o lesiones en los jugadores.

Precisamente, en el partido, Arturo Vidal, figura de la ‘roja’ chilena, sufrió una lesión bastante grave que requirió que el mediocampista saliera de la cancha al quirófano y aunque no se sabe mucho de las razones y el estado del jugador, la cancha sin duda fue un factor que aumento el riesgo de lesión.

¿Qué le pasó a Arturo Vidal?

Aunque el jugador chileno ya venía con molestias antes del juego, se decidió a ser figura del partido por elección propia, sin embargo, en el minuto 73 del compromiso las molestias se hicieron evidentes y Vidal tuvo que ser remplazado con Charles Aranguiz. Vidal salió en camilla del monumental y al parecer con mucho dolor.

La selección de Chile emitió un comunicado explicando el estado de salud del mediocampista: “El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el jugador Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica, la cual se llevará a cabo el día de mañana en conformidad con el cuerpo médico de su club. La intervención será realizada por el Cuerpo Médico de la Selección Chilena”.

¿Qué sigue?

Los partidos de las Eliminatorias se van a reanudar en octubre, la fecha inicia el 12 de octubre con Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Uruguay el mismo día. Se van a enfrentar también Chile y Perú, Argentina y Paraguay, el último de la jornada será Brasil vs. Venezuela.

La segunda fecha será el 17 de octubre, en donde va a continuar el todos contra todos con Colombia jugando de cara a Ecuador como visitantes.

Para noviembre continúan las fechas, el 16 y 21 de noviembre, Colombia se va a enfrentar a Brasil como local y a Paraguay como visitante, respectivamente.

Las fechas, con los partidos de vuelta, se reanudan hasta el 2024 en septiembre.