“Excelente”: Vélez celebró el empate de Colombia y sorprendió hasta a sus compañeros

La selección Colombia empató sin goles ante el combinado de Chile y aunque parezca increíble, para Carlos Antonio Vélez fue excelente, hecho que sorprendió hasta a sus propios compañeros.

Vea acá: Todo el equipo jugó mal, pero la agarraron contra Matheus Uribe: “Fue desesperante”

Es posible que a muchos les sorprenda que Carlos Antonio Vélez no haya ‘dado palo parejo’ a los jugadores de Colombia tras empatar con ‘la roja’, pues sus declaraciones estuvieron en favor del país y aseguró que le pareció un punto importante porque no era un partido sencillo:

“¿Quién creyó que era fácil? Era un partido ganable, pero no era fácil. Ahora, partidos ganables contra un Chile que desde hace rato está en negativo, pero eso no significa que tengamos una gran distancia con relación a ellos. Que la tendencia desde el año 2008 a la fecha es que Chile no nos gana, es verdad, estadísticamente es cierto, pero de ahí a que exista una facilidad para ganar, no creo”, dijo Carlos Antonio.

Posteriormente, el analista de RCN y Win Sports dejó claro que considerar que Colombia tenía una ventaja abismal frente a Chile es sinónimo de creerse mucho:

“El que ha dicho eso, pues... A mí me parece muy bueno el resultado, es excelente, buenísimo... Nosotros no somos Francia, no somos Brasil, no somos Argentina, lo que pasa es que nosotros somos muy agrandados, todavía hay gente que te habla del clásico Colombia - Argentina o Colombia - Brasil, nuestro clásico es con Venezuela”, concluyó Vélez.

A continuación le presentamos el video:

Le puede interesar: Camilo Vargas y el VAR evitaron una dolorosa derrota en la segunda prueba de la selección Colombia

La selección Colombia cerró sus primeras dos participaciones con cuatro puntos de seis posibles y se perfila desde ya para pelear en la parte alta de la tabla buscando el cupo al Mundial 2026. Los próximos partidos de la ‘Tricolor’ serán en octubre vs Uruguay y Ecuador.