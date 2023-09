Todo el equipo jugó mal, pero la agarraron contra Matheus Uribe: “Fue desesperante”

Matheus Uribe SANTIAGO, CHILE - Colombia vs Chile (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images) (Marcelo Hernandez/Getty Images)

La selección Colombia firmó un pálido empate en su visita al combinado de Chile y aunque sobre el papel, empatar de visitante es un buen resultado, muchos quedaron con un sin sabor por el rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo, especialmente con el capitán Matheus Uribe.

Desde antes del inicio del partido, muchos criticaron que el exfutbolista del Porto fuera titular contra Chile, pues consideraban que no jugó bien vs Venezuela y en este compromiso fácilmente podría haber jugado Wilmar Barrios. De todas maneras, casi todos consideran que el tiempo les dio la razón y Matheus no debió jugar.

Por supuesto, los comentarios se tomaron la cuenta de X (antes Twitter) en comentarios contra el mediocampista con pasado en Atlético Nacional e incluso, algunos pidieron al joven Gustavo Puerta por encima de Uribe.

- “Lo de Matheus Uribe hoy fue desesperante. Qué cantidad de pelotas perdidas debido a sus malos controles. Insisto, la cancha no ayudó en nada. Pero de todas maneras fue muy bajo su rendimiento”.

- “En serio, lo de Matheus Uribe no tiene presentación……”

- “El pelao Gustavo Puerta en una sola pierna es mejor jugador que Matheus Uribe. Desde el 2018 no se sabe de qué juega, buen empresario”.

- “¿Qué hemos cometido como país para que nos pongan a Matheus Uribe de titular y con la banda de capitán?”

- “Este partido de Matheus Uribe es de los peores que le he visto a un mediocampista en todo el año, y mira que mi equipo tiene a fabry y a Camargo”.

- “Matheus Uribe no debe vestir más nunca la camiseta de la Selección Colombia. Que jugador tan pésimo”.

- “Matheus Uribe en que momento bajo tanto el nivel hermano, no te roba un balón, ni te pasa una pelota”

