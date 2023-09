¿Comenzó la remontada? Así le fue a RCN vs Caracol en el partido de Colombia

Carlos Antonio Vélez, Javier Férnandez Franco y Juan José Peláez fueron las fichas fuertes de RCN para competirle al Canal Caracol en el rating del partido de la selección Colombia vs Chile y así fue el rating.

El partido de Colombia estuvo poco interesante, pero aun así los colombianos estuvieron muy atentos a lo que la ‘Tricolor’ pudiera ofrecer, a través de las dos señales abiertas: Gol Caracol o Fútbol RCN y parece que una vez más fue una contundente victoria para el medio dirigido por Javier Hernández Bonnet.

Caracol se llevó el 59.2 % del rating del partido de Colombia vs Chile, mientras que RCN únicamente obtuvo un 22.4 %.

No obstante, no fue el único partido en que tras competir, la victoria se la llevó el Gol Caracol, pues resulta que ambos canales también transmitieron Argentina vs Bolivia, Venezuela vs Paraguay y Perú vs Brasil:

Argentina vs Bolivia: 43,9 % para Caracol, 14,5 % para RCN.

Venezuela vs Paraguay: 48,8 % para Caracol, 15,7 para RCN.

Perú vs Brasil: 44.8 % para Caracol, 19,6 % para RCN.

Colombia vs Chile SANTIAGO, CHILE - Colombia vs Chile (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images) (Marcelo Hernandez/Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia por Eliminatorias?

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo volverá a tener actividad por las Eliminatorias al Mundial 2026 el próximo jueves 12 de octubre, cuando se enfrente a Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla, partido que será válido por la tercera fecha y se jugará a las 3:30 de la tarde.

Posteriormente,el cuadro ‘Tricolor’ tendrá que visitar al combinado de Ecuador en búsqueda de un buen resultado que les permita mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.