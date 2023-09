“Que se siga agrandando”: Henry Rojas habló del polémico video en que quedó mal parado

Atlético Huila goleó 3-0 al Deportes Tolima y una de las imágenes de la fecha se generó cuando la cámara enfocó a Henry Rojas, asistente técnico del ‘vinotinto’, quien dejó una frase bastante polémica que hizo pensar a muchos que el partido estaba arreglado.

“No quieren jugar” fue la frase que presuntamente le estaba diciendo el exfutbolista de Millonarios al estratega del tolimense, José Arastey, tras una de las anotaciones del cuadro ‘opita’. Ante la fuerza que tomó en redes sociales esta polémica situación, Rojas tuvo que poner la cara y explicar qué fue lo que verdaderamente sucedió.

El otrora mediocampista habló en una entrevista con ‘El VBar’ de Caracol Radio y de primera le preguntaron por sus palabras, a lo que él dejó en claro que había sido modificado con el propósito de generar tal revuelo, pues tras su experiencia como jugador, en ningún momento diría eso:

“La imagen la acomodan y especulan. Lo que quieren es generar el morbo y que se siga agrandando todo esto, obviamente de mi parte nunca va a salir porque fui jugador y cuando uno escucha al hincha o al periodista que no quieren jugar, le dolía porque nadie entra a una cancha para no querer jugar”, aseguró Rojas.

Posteriormente, explicó a qué se refería y por qué quedó captado justo:

“Quizá en ese momento antes del gol veníamos hablando de que no nos dejaban jugar, que nos estaban ganando el medio campo, era algo táctico, entonces, si llegan a tomar la imagen era no dejan jugar, no podemos jugar. Entiendo la dinámica en nuestra industria y creo que obviamente se tiene que decir y escuchar de mí lo que ocurrió en ese momento”, concluyó el asistente técnico del Tolima.

A continuación le dejamos el video para que saque sus propias conclusiones: