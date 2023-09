¡Armó el show! Mariano Olsen renunció en vivo a programa porque lo interrumpieron

Mariano Olsen, uno de los periodistas deportivos que ejercen en Colombia, sorprendió este martes al presentar su renuncia en plena transmisión a uno de los programas que integraba.

Todo se dio en el espacio Zona Libre de Humo, enfocado en información de los equipos del Valle del Cauca.

Luego de un desencuentro con Jorge Puerto Ladino, el periodista argentino sorprendió a todos al mejor dar un paso al costado.

Mariano Olsen renunció en directo a programa

La situación se generó cuando hablaban de que “Podrían llamar a cualquiera al Comité Ejecutivo de Deportivo Cali” y le preguntaron al experimentado periodista si él se le mediría al cargo.

“De ninguna manera porque no me siento capacitado. Si no sé de fútbol, imagínate estar en una Junta Directiva si no entiendo nada de este deporte”, sentenció a lo que su compañero le lanzó: “Cumplirías con el perfil, entonces”.

Ante el comentario de Puerto Ladino, Olsen se inquietó y le reprochó: “Déjame terminar de hablar. Me interrumpis. No jodas”.

Pero su compañero fue punzante: “Si quieres un espacio solo, compra un espacio que los venden baratos en emisoras piratas o abres un canal de Youtube. Calladito no me voy a quedar con vos”.

Esto dejó atónito a Mariano Olsen que renunció de inmediato: “Petiso, a partir de este momento renuncio a Zona Libre de Humo. Un gusto haber compartido con ustedes este espacio durante un año”, dijo, para luego colgar.

La escena sorprendió a muchos que pensaron que era actuado, sin embargo, después el propio Mariano Olsen ratificó su renuncia en sus redes sociales: “Gracias @ElPetisoArango y @ElGatoArceArce por la oportunidad de participar en @ZonaLibreDeHumo, el programa 1 de la región. Saludos a los muchachos y especialmente a la audiencia”.