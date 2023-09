A Petro ‘lo cogieron de parche’ por su insólito error y hasta Cuadrado fue protagonista de un meme

Al presidente Gustavo Petro lo ‘cogieron de programa’ luego del insólito error que cometió en su visita a Chile tras confundir a la hija del difunto Salvador Allende con la sobrina y los memes invadieron las redes sociales, al punto que usaron hasta a Juan Guillermo Cuadrado para montársela.

Resulta que el mandatario colombiano viajó hasta territorio austral para la conmemoración del golpe militar que sucedió en Chile el 11 de septiembre de 1973 tras el suicidio del entonces presidente Allende. Petro aprovechó la reunión para compartir algunas fotografías con presidentes y expresidentes de varios países sudamericanos.

No obstante, los memes se desataron cuando compartió la imagen que se tomó con Isabel Allende, pues el presidente se confundió con el nombre, pues pensó que se trataba de la reconocida escritora, quien es la sobrina de Salvador, no su hija. Aunque Gustavo intentó enmendar el error después de casi 40 minutos, ya era demasiado tarde para no recibir críticas y burlas en las redes sociales.

Curiosamente, un equipo del fútbol colombiano aprovechó el desorden y vinculó a Juan Guillermo Cuadrado, uno de los jugadores que estará en el partido vs Chile, con la polémica de Petro y dejó un meme bastante llamativo.

Cuadrado fue protagonista de un meme a Petro:

Como es costumbre, a Fortaleza le encanta ‘jugar’ en redes y burlarse de las diferentes situaciones que se presentan. Ya lo habían hecho con Gustavo Bolívar y esta vez fue turno de Petro. La cuenta del equipo compartió una foto del presidente con la figura geométrica cuadrada rellena de la camiseta de la selección Colombia y escribieron: “Aquí con el papá de Juan Guillermo”.

A continuación el meme: