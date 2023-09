Futbolista colombiano fue golpeado en México por celebrar un gol y terminó en coma

El futbol, a pesar de ser un deporte que llena de alegría a hinchas y jugadores, está plegado de hechos violentos que empañan la esencia de ser hincha y de jugar con un equipo, esto sucedió con Ander Jafeth Salas Mejía, colombiano de 22 años que reside en México. Al parecer, luego de celebrar un gol que marcó en un juego dentro de unas canchas sintéticas, sus rivales reaccionaron abusivamente y fue víctima de una agresión que lo dejó en coma y estado crítico.

Ander, que nació en la Guajira, está en el hospital Santo Niño de Atocha y su madre, comunicó a medios regionales mexicanos que le ha sido imposible viajar a México a estar con su hijo: “Es mi hijo, soy quien tiene que estar allá, pero las entidades de acá de Colombia no me dan el permiso especial. Colombia mi país es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte”.

#Internacional | El joven Ander Jafeth Salas sigue hospitalizado y en estado crítico por una brutal golpiza al celebrar un gol. Ana Jackeline Salas, madre del futbolista colombiano, confirmó en Red+ Noticias que su hijo viajó a ese país para buscar el sueño de convertirse en… pic.twitter.com/uiaq2zAkSu — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 11, 2023

Los hechos

Ander Jafeth, viajó a México para convertirse en jugador, el joven de 22 años, estaba jugando con su equipo, con el cual se ha venido desempeñando en México, además de que varios equipos de divisiones menores y las directivas estaban interesadas en su nivel deportivo. Los rivales lo atacaron, sus compañeros no pudieron hacer mucho por ayudarlo.

🔴#Texcoco | Al parecer el joven #AndersonSalas de origen colombiano, anotó un gol, antes de ser agredido por el equipo contrario



Video Especial

https://t.co/3CLZychi3I pic.twitter.com/l6Rond93XY — La Jornada Estado de México (@JornadaEdomex) September 10, 2023

La madre de Ander, exige justicia, pues afirma que su hijo salió del país a cumplir sus sueños y ahora, su hijo se encuentra en un grave estado de salud “Fue a cumplir sus sueños y mire, los sueños donde han quedado. Donde unos jóvenes de malos pensamientos lo agredieron brutalmente”.

Hasta el momento, la mamá de Ander sigue buscando llegar a México y le pide a las autoridades colombianas que le faciliten el pasaporte para poder estar con su hijo