Técnico de Chile confirmó tendrá una importante baja en su partido contra la Selección Colombia

La Selección Colombia va por el triunfo de su segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, partido en donde se enfrentará a la Selección de Chile. Chile estuvo debutando en las clasificatorias suramericanas contra Uruguay, durante el partido uno de los mediocampistas más destacados del equipo tuvo una lesión y el técnico indicó que el jugador no estará en el compromiso contra Colombia.

El técnico de ‘la Roja’, Berizzo, confirmó que el mediocampista sufrió un esguince de tobillo grave que va a mantener lejos de las canchas a Marcelino Núñez: “No podría exponer como desventaja lo que me pregunta (sobre la ausencia de Marcelino). No creo que el partido pase por los minutos de nuestros futbolistas. Es lo que es, hay que adaptarse. Todo el mundo tiene dificultades, exponerlas es excusarme y no me gusta excusarme”.

ES DE ACERO INOXIDABLE|||



Berizzo en @DSportsCL confirmó que Marcelino Núñez tiene solamente un esguince en el tobillo izquierdo, pero no llegará para el partido de mañana VS Colombia.



Fiuf la sacamos barata porque Marce es un toro, unas semanitas de descanso y a otra cosa. pic.twitter.com/VjUqiXgo06 — 🇦🇷Norwich_Arg (@arg_norwich) September 11, 2023

¿Quién podría remplazar a Marcelino?

La lesión del mediocampista, obliga al cuadro chileno a reformular el que sería su once inicial para el juego contra Colombia. Los medios chilenos sostienen que Arturo Vidal, el futbolista de 36 años, podría entrar al campo a remplazar a Núñez y además de jugar con un 4-2-2-2 va a jugar con un 4-3-3. Chile perdió contra Uruguay y buscan redimirse en el partido contra la ‘Tricolor’.

Los próximos partidos de Colombia

Colombia vuelve a jugar el martes 12 de septiembre frente a Chile en el Estadio Monumental, el partido será a las 7:30 pm, trasmitido por Caracol y RCN.

La siguiente fecha llega el 12 de octubre contra Uruguay a las 3:30 pm, Colombia vuelve a jugar como local en el Estadio Metropolitano, el 17 de octubre se va a enfrentar a Ecuador como local a las 6:30 pm.